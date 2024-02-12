У Миколаївській області вдалося відновити приблизно 31% будівель, які були пошкоджені внаслідок атак російських окупантів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передають НикВести.

«Багатоповерхівок відремонтовано 244, приватних будинків — 648, відремонтовано 71 школу, дитячих садочків — 35, закладів вищої освіти — 2, закладів культури — 18, закладів охорони здоров’я — 113, адміністративних будівель — 12, об’єктів житлово-комунального господарства — 2719 та 19 мостів і 13 доріг. Це приблизно 31% від того, що було пошкоджено чи зруйновано», — сказав Віталій Кім.

Керівник Миколаївської ОВА зазначив, що великі проекти по відновленню пошкоджених будівель просуваються важко, тому що вони потребують великих вкладень.

«Але ми першочергово робимо те, що можемо зробити», — додав він.

Раніше повідомлялось, що Кім планує покращити ППО для Миколаєва за рахунок місцевих бюджетів.