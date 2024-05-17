4,5 тисячі засуджених погодились вийти з тюрми на фронт / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Близько 4,5 тисячі засуджених в Україні виступили за ухвалення закону про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Про це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла у інтерв'ю «Главкому».

Зазначається, що у квітня Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

«4,5 тисясячі засуджених відповіли: «Так». При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій — мотивація», — наголосила Олена Висоцька.

Вона зазначила, що на початку повномасштабного вторгення міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, котрі рвалися воювати.

«Однак ані військові, ані парламент тоді не були готовими давати добро на їх мобілізацію. Під час суспільної дискусії довкола змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року, ситуація змінилася», — пояснила заступниця міністра.

Також вона прокоментувала слова нардепа Олександра Бакумова, який оголосив, що в Україні число в’язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію, складає 20 тисяч осіб. Олена Висоцька зазначила, що коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько чотирьох тисяч засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки «букет» хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

Нагадаємо, до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.