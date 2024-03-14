Виконуючий обов’язки керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко. Скриншот з відео

У 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.

Про це на сесії Миколаївської облради розповів виконуючий обов’язки керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко.

Мова йде про підроблення документів про непридатність чоловіків до військової служби, висновків військово лікарської комісії та допомогу при проходженні Українського кордону.

— Обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох громадян, які діючи у складі організованої групи з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України шляхом надання допомоги в незаконному отриманні документів про непридатність до військової служби, а також надання порад, вказівок та засобів, — сказав Денис Фальченко.

Справа про «липові» довідки у Миколаївському центрі психічного здоров’я

Нагадаємо, що 16 серпня 2023 року ДБР викрила у Миколаєві масштабноу схему заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

17 серпня, суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів Віктор Таран. Однак вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, в тому числі й Віктору Тарану так і не відбулося.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.

Вже у грудні Державне бюро розслідувань повідомило, що все ще проводить слідчі дії по справі з викриття масштабної схеми заробітку на ухилянтах про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, про яку повідомили у серпні. В ДБР так і не змогли сказати, чи оголосили підозру очільнику психлікарні, якого раніше назвали «організатором».