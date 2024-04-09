Ракетний комплекс «Бастіон». Фото: structure.mil.ru

Міністерство цифрової інформації звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму поділитися інформацією про розташування російського ракетного комплексу «Бастіон».

Відповідний заклик опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Саме з цього комплексу росіяни запускають експериментальні гіперзвукові ракети «Циркон», які долітають до українських міст за лічені хвилини. Щонайменше двічі вони вже атакували Київщину. За даними української розвідки, «Цирконами» росіяни намагаються пробити ППО. «Бастіони» запускають їх з різних районів Криму, зазначив міністр.

Україні потрібна вся інформація про «Бастіони»:

місця запусків ракет;

локації зберігання комплексів;

місця зберігання ракет;

заправки.

А також потрібна інформація про російських військових, які обслуговують «Бастіон»: імена, посади, місця служби та проживання.

Інформацію, а також фото чи відео можна надіслати в чатбот єВорог .

«Й обовʼязково подбайте про власну безпеку: потім видаліть листування з чатботом, фото і відео з галереї, а також з папки Видалене. Якщо у вас є рідні або друзі на окупованих територіях — поділіться з ними цим повідомленням. І нехай вони потім також видалять його з листування. Дані про Бастіон дуже потрібні. Якщо їх знищити, то це мінус можливість для росіян обстрілювати українські міста», — написав міністр.

Раніше у Силах оборони заявили, що російська ракета «Циркон» може долетіти до Миколаєва за хвилину.