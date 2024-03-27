Російська гіперзвукова крилата ракета «Циркон» / Фото: (РосЗМИ)

У Силах оборони півдня України повідомили, за скільки часу російська гіперзвукова крилата ракета «Циркон» може долетіти до українських міст.

Про це Сили оборони повідомили на свої сторінці у Телеграм.

За їх даними, середня швидкість ракети «Циркон» 9000 км/год. «Часто більше», наголосили у Силах оборони.

За даними фахівців, «циркон» долітає:

Одеса, Херсон, Миколаїв — до 1 хвилини;

Запоріжжя, Дніпро — до 2,5 хвилин;

Кропивницький — до 3-х хвилин.

Також, як повідомив керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький, російська гіперзвукова ракета «Циркон» не виконує свою визначену бойову задачу та «летить не туди, куди треба», передає «Суспільне».

— Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики — «супер», «гіпер» — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована, — зазначив експерт.

За його словами, українська протиповітряна оборона (ППО) здатна їх збивати. Водночас Андрій Кульчицький наголосив, що на одному з уламків, враженої ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.

— Аналізи ми ще проводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння із бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде, — додав він.

Нагадаємо, що у розвідці Британії називають «проблемою» для української протиповітряної оборони російський маневрений пусковий комплекс для запуску гіперзвукових ракет «Циркон».