Екоактивісти спільно з Українським науковим центром екології моря провели четверту екологічну місію з дослідження наслідків підриву Каховської ГЕС.

Для цього вчергове були взяті проби води у семи населених пунктах Миколаївської області, повідомляє кореспондент «НикВести».

Попередня екологічна місія відбулася в листопаді 2023 року. Тоді дослідження показали, що найбільші перевищення по вмісту цинку було зафіксовано у селах Радісний сад та у колодязі у Афанасіївці, де також перевищений вміст кобальту.

— У нас 13 точок і на Миколаївщині, і на Херсонщині. Ми постійно моніторимо одні і ті самі точки. В деяких з них зменшились токсичні речовини, кількість тяжких металів, а в іншій частині у нас все стабільно погано. Коли ми ще й почали йти вширш: річка, скважина, колодязь, то ми зрозуміли, що показники однакові, земля не фільтрує і не відновлює воду. Ми розуміємо навіть на стадії показників, які ми маємо, для розчинення треба буде десь 10-12 років, а десь 70-100. І тут питання до нас, бо все, що ми споживаємо, потряпляє в наш організм і не виводиться. Ситуація небезпечна для здоровʼя людей, — розповіла лідерки екоруху Let's do it Ukraine Юлія Мархель.

Представники проєкту ознайомили також з ліквідацією наслідків підриву ГЕС. Домогосподарствам та об’єктам соціальної інфраструктури за сприяння AWO International та підтримки Aktion Deutschland Hilft допомогли з прибиранням, відновленням та дезінфекцією приміщень, зокрема у Снігурівці.

Одним з таких приміщень, де в рамках проєкту була проведена дезінфекція та осущення після затоплення — укриття в снігурівському ліцеї, яке за сприяння фонду savED, почало приймати школярів та дошкільнят. Тут зроблено три кімнати на базі укриття.

— Екоактивісти допомогли осушуванням цих приміщень. Бо дуже висока волога тут була. Приміщення треба було в терміновому порядку висушити. Система опалення сушить, але вона так не висушить, як спеціальні осушувачі. Вони забирають саме вологе повітря, там стоїть бачок на 20 літрів. Роботи з ремонту взагалі розпочались у вересні. Все тривало довго, бо стіни були мокрі. Дооблаштували ми тут все разом з дітьми, щоб їм самим було цікаво, — розповіла директорка ліцею Олена Логвінова.

Окрім ліцею, екоактивісти разом з міжнародними партнерами допомогають у проведенні ремонту в укриттях в дитячому садку та Будинку творчості дітей та юнацтва.

— В дитячих садочках навчання не відновлене. Тут укриття не було придатне, щоб сховатись під час тривоги. Стан приміщень був плачевний, тут не було ні підлоги, ні стін, миші та криси виїдали всі тунелі. Нам вдалось осушити приміщення, обробити від плісняви і не просто водичкою, а спеціальними розчинами наскрізь. Також у нас були проведені відновлювальні роботи. Це не фініш, робіт ще багато. В рамках проєкту ми хочемо створити інклюзію, тому будемо просити AWO International встановити у всіх обʼєктах пандуси, щоб люди могли користуватись із користю та зручністю, — розповіла Юлія Мархель.

Проєкт триватиме до вересня 2024 року. Екоактивісти кажуть, що він сприятиме максимальній ліквідації наслідків паводка та допоможе постраждалим громадам підготуватись до зимового сезону.

Фоторепортаж

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На Півдні України відбулася четверта екомісія для дослідження наслідків підриву ГЕС, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Миколаївщини

Як відомо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.

Одразу після катастрофи 13 червня екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Наступна екологічна місія відбулася в липні.

Цього разу проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою.

Через затоплення в Снігурівській громаді було зруйновано або знесено потужністю води більше 7 мостів. Крім того, затоплено було 375 будинків.