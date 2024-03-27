Активісти руху опору «Жовта Стрічка» позначили дорогу до Чатир-Дагу в окупованому Криму української символікою.
Відповідні фото активісти виклали у Telegram.
«Активісти руху «Жовта Стрічка», підіймаючись на один із гірських масивів Криму, повʼязували символи спротиву впродовж усього маршруту. Жителі півострова в очікуванні деокупації, адже Крим — це Україна!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у День кримського спротиву російській окупації, активісти руху «Жовта стрічка» підняли прапор України на вершину кримської гори.
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Активісти руху опору «Жовта Стрічка» позначили дорогу до Чатир-Дагу в окупованому Криму української символікою.
Відповідні фото активісти виклали у Telegram.
«Активісти руху «Жовта Стрічка», підіймаючись на один із гірських масивів Криму, повʼязували символи спротиву впродовж усього маршруту. Жителі півострова в очікуванні деокупації, адже Крим — це Україна!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у День кримського спротиву російській окупації, активісти руху «Жовта стрічка» підняли прапор України на вершину кримської гори.