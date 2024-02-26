Прапор України на вершині кримської гори 26 лютого / Фото: «Жовта стрічка»

Сьогодні, 26 лютого, у День кримського спротиву російській окупації, активісти руху «Жовта стрічка» підняли прапор України на вершину кримської гори.

Відповідний допис з фото виклав рух «Жовта стрічка» у своєму телеграм-каналі.

«10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати рашистам, що Крим — це Україна! Сьогодні активісти руху «Жовта Стрічка» піднімають наш прапор на одну із вершин кримських гір. Невдовзі побачите, як синьо-жовтий прапор височіє над усім півостровом. Ми точно знаємо, що Крим буде вільним від рашистів і ми будемо чинити спротив стільки скільки потрібно!», — наголосили активісти.

Прапор України на вершині кримської гори 26 лютого / Фото: «Жовта стрічка» Прапор України на вершині кримської гори 26 лютого / Фото: «Жовта стрічка»

Нагадаємо, активісти руху «Жовта Стрічка» закликають жителів окупованого Донецька не приходити на так звані вибори президента РФ та бойкотувати їх.

Також учасники спротиву поширювали синьо-жовті стрічки на окупованому півострові та листівки, які нагадують росіянам, що окупація Криму тимчасова. На купюрі 100 російських рублів активісти написали: «Крим — це Україна. Ви не зробите з нас рашистів».