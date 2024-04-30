Археологи знайшли новий тип амфори на затонувшому римському кораблі / Фото: Arqueomallornauta — Consell de Mallorca

Археологи дослідили затонулий римський корабель IV століття і виявили на ньому новий тип амфори, яку використовували для транспортування олії.

12-метровий торговий корабель знайшли в Іспанії поблизу узбережжя Майорки у 2019 році, повідомляє Arkeonews.

Результати аналізу виявлених керамічних предметів, які добре збереглися завдяки незначному пошкодженню корпусу корабля, опублікували в журналі Archaeological and Anthropological Sciences.

У вантажному відділі судна дослідники виявили керамічний посуд — переважно амфори, які використовували для зберігання та транспортування рибного соусу, оливкової олії та вина. Такі висновки зробили завдяки написам на кераміці, а також аналізу органічних залишків вмісту посудин.

Вивчення матеріалів амфор дозволило виявити чотири типи керамічних посудин, один з яких знайшли вперше. Нещодавно ідентифікована амфора з випуклим дном більша та важча за інші, її використовували переважно для транспортування рослинної олії.

Новий тип керамічного виробу назвали на честь місця його знахідки — Ses Fontanelles I.

Археологи знайшли новий тип амфори на затонувшому римському кораблі / Фото: Arqueomallornauta — Consell de Mallorca

Деякі інші амфори містили залишки продуктів тваринного походження, а також похідних від винограду, які могли використовувати як приправу.

Дослідники вважають, що типологія амфор вказує на те, що ймовірним регіоном їх виробництва були Картахени — місто і порт на південному сході Іспанії.

Винятковість збереженості корпусу й вантажу судна, а також написи на амфорах дають можливим скласти уявлення про пізньоантичну торгівлю в Середземному морі, зазначають автори дослідження.

Нагадаємо, під час розкопок Бонкуклу Тарла в південно-східній Туреччині археологи знайшли пірсинг, якому понад 11 тисяч років.