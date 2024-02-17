В Україні почали застосовувати ШІ для діагностики туберкульозу. Фото: Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Фтизіопульмонологічні центри Івано-Франківської, Львівської та Сумської області вперше в Україні діагностуватимуть туберкульоз за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Сучасне обладнання вже встановлено та використовується медичними працівниками, які пройшли тренінг із застосування систем при діагностиці ТБ у пацієнтів.

Штучний інтелект проводить автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів, що й дозволяє виявити ураження з імовірністю від 1% до 100%.

Штучний інтелект для автоматизованої обробки діагностичних даних успішно використовується у понад 40 країнах світу. Зазначається, що обладнання було передано у Львівську та Сумську області Центром громадського здоров’я у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Івано-Франківська область отримала штучний інтелект від японського виробника у межах тристоронньої угоди з Центром та Івано-франківським фтизіопульмонологічним центром.

В Україні почали застосовувати ШІ для діагностики туберкульозу. Фото: Центр громадського здоров'я МОЗ України.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, туберкульоз є другою за розповсюдженням причиною смерті у світі. Більше 10 мільйонів людей продовжують щороку хворіти на туберкульоз. Діагностика, раннє виявлення захворювання та дисципліна у дотриманні рекомендацій лікаря є секретом успішного лікування.

На сучасному етапі Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз. За прогнозами фахівців, повномасштабна війна росії проти України може призвести до погіршення ситуації з ТБ.

«Тому Центр громадського здоров’я за підтримки партнерів вживає всіх необхідних заходів на національному та регіональному рівнях для протидії захворюванню, в тому числі запроваджує нові рішення для покращення ефективності діагностики захворювання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, навесні минулого року стало відомо, що Google працює над штучним інтелектом, який допоможе виявляти захворювання. Зокрема міг би аналізувати ультразвукові медичні показання та лікувати рак.