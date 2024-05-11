Обмеження енергопостачання у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 11 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 14:10 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 6 Поздовжня

вул. Троїцька ;

вул. Херсонське шосе ;

вул. 1 Лінія ;

вул. Кузнецька.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців»