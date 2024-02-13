Начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець

Начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».

Першочергово на огляд пошкоджених мереж виїжджав саме Микола Зозулинець, а вже після цього для їхнього ремонту спрямовували бригаду енергетиків. Перший такий виїзд, згадує чоловік, був з новопризначеним генеральним директором «Миколаївобленерго» Вадимом Данилковим. Тоді через пошкоджені лінії без електропостачання залишилася більша частина Миколаєва, й треба було терміново виїжджати на їх огляд. Це було ризиковано, адже пошкоджені мережі знаходились у районі Гур‘ївки, що у 22 кілометрах на північ від Миколаєва, уже вже стояли російські військові. Огляд ліній був надшвидким, згадує Микола Зозулинець. Адже щойно вони дісталися локації, майже відразу почався обстріл. Проте їм все ж вдалося оцінити стан мереж та повернутися на підприємство неушкодженими.

Загалом кожен виїзд був небезпечним, каже Микола Зозулинець. Бригада часто потрапляла під ворожі обстріли, найстрашніший стався у районі Горохівки (Воскресенська громада). Це село знаходиться недалеко від Миколаєва у бік Снігурівки.

— Ми чекали автогідропідйомник, щоб полагодити пошкоджений дріт. Техніка мала підʼїхати з Одеси. Коли ми чекали, почався обстріл. Нам було нікуди діватися, оскільки стріляли з усіх боків. Тоді було страшно, – згадує ті події Микола Зозулинець.

Але найбільше чоловік переймався не за власне життя, а за безпеку підлеглих. Найважче – відправляти людей на ремонт ліній у потенційно замінованих зонах, ділиться чоловік. Перед роботою енергетиків такі ділянки обстежують сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), однак навіть це не може гарантувати безпеку. Бригади мають сумний досвід такої роботи – сім підривів на мінах за час війни, один випадок був летальним.

— Страшно не стільки за себе, скільки за людей. Практично усі пошкодження були на ділянках зони розмежування. Державна служба з надзвичайних ситуацій розміновувала лише певну смугу, а якщо повернути вліво чи вправо, то хто знає, що там може бути. Працювала бригада з Вознесенська й вони наїхали на міну. Один отримав серйозну травму й, на жаль, помер у лікарні, – каже Микола Зозулинець.

Ситуація зі світлом на Миколаївщині

У листопаді 2023 року виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.

На початку січня 2024 року в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подавали і вимикали кожних дві години за різними адресами. Така ситуація склалася через влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури артилерійського снаряду у четвер, 4 січня. Через пожежу на підстанції без електроенергії залишилося 17,4 тисяч побутових та 3 тисячі юридичних споживачів. Тоді, за добу вдалося заживити 9,7 тисяч абонентів.

Відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень. Водночас в «Миколаївобленерго» розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни, повідомив директор «Миколаївобленерго» Вадим Данилків в інтерв'ю «НикВести».

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