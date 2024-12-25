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Низка вулиць Миколаєва завтра будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «МикВісті»Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «МикВісті»

Завтра, 26 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Героїв України;
  • вул. Малко-Тернівська;
  • Тернівська розвилка;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • Кнівське шосе;
  • вул. Райдужна;
  • вул. Знам'янська;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • вул. Приміська;
  • вул. Михайля Семенка.
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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. 10 Лінія;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 4 Поздовжня;
  • вул. 9 Лінія.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Дніпровської Чайки;
  • вул. 13 Військова;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 13 Воєнна;
  • вул. Безіменна;
  • вул. 2 Екіпажна;
  • вул. Сергія Гуссіді;
  • вул. Кар'єрна;
  • вул. 1 Екіпажна;
  • пров. 12 Військовий;
  • вул. 8 Військова;
  • вул. 1 Госпітальна;
  • вул. 9 Військова;
  • пров. Срібний Док;
  • пров. Художній;
  • вул. 11 Військова;
  • вул. Привільна;
  • вул. 10 Військова;
  • вул. Майстерська;
  • вул. Теслярська;
  • вул. Костянтинівська;
  • 100 Квартал;
  • вул. Зеленая гірка;
  • пров. Салютний;
  • вул. Колесникова;
  • вул. 2 Госпітальна;
  • вул. Котельна;
  • вул. 7 Воєнна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 10 Лінія;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 9 Лінія;
  • вул. 8 Лінія;
  • пров. Корабельний;
  • пров. Міжрічковий;
  • пров. Рейдовий;
  • вул. Міжрічкова;
  • пров. Київський;
  • пр. Героїв України;
  • пров. Ентузіастів;
  • вул. Чонгарська;
  • вул. Ернеста Хортіва;
  • вул. Конуська;
  • вул. Перекопська.

Обстріли України 25 грудня

Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику

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