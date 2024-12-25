Низка вулиць Миколаєва завтра будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «МикВісті»

Завтра, 26 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Героїв України;

вул. Малко-Тернівська;

Тернівська розвилка;

вул. Марка Кропивницького;

Кнівське шосе;

вул. Райдужна;

вул. Знам'янська;

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Приміська;

вул. Михайля Семенка.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 10 Лінія;

вул. 11 Лінія;

вул. 4 Поздовжня;

вул. 9 Лінія.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Дніпровської Чайки;

вул. 13 Військова;

вул. 2 Набережна;

вул. 13 Воєнна;

вул. Безіменна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Сергія Гуссіді;

вул. Кар'єрна;

вул. 1 Екіпажна;

пров. 12 Військовий;

вул. 8 Військова;

вул. 1 Госпітальна;

вул. 9 Військова;

пров. Срібний Док;

пров. Художній;

вул. 11 Військова;

вул. Привільна;

вул. 10 Військова;

вул. Майстерська;

вул. Теслярська;

вул. Костянтинівська;

100 Квартал;

вул. Зеленая гірка;

пров. Салютний;

вул. Колесникова;

вул. 2 Госпітальна;

вул. Котельна;

вул. 7 Воєнна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 10 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 9 Лінія;

вул. 8 Лінія;

пров. Корабельний;

пров. Міжрічковий;

пров. Рейдовий;

вул. Міжрічкова;

пров. Київський;

пр. Героїв України;

пров. Ентузіастів;

вул. Чонгарська;

вул. Ернеста Хортіва;

вул. Конуська;

вул. Перекопська.

Обстріли України 25 грудня

Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику.