Низка вулиць Миколаєва завтра будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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20:14, 25 грудня, 2024
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Завтра, 26 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пр. Героїв України;
- вул. Малко-Тернівська;
- Тернівська розвилка;
- вул. Марка Кропивницького;
- Кнівське шосе;
- вул. Райдужна;
- вул. Знам'янська;
- вул. Сил Територіальної оборони України;
- вул. Приміська;
- вул. Михайля Семенка.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. 10 Лінія;
- вул. 11 Лінія;
- вул. 4 Поздовжня;
- вул. 9 Лінія.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. Дніпровської Чайки;
- вул. 13 Військова;
- вул. 2 Набережна;
- вул. 13 Воєнна;
- вул. Безіменна;
- вул. 2 Екіпажна;
- вул. Сергія Гуссіді;
- вул. Кар'єрна;
- вул. 1 Екіпажна;
- пров. 12 Військовий;
- вул. 8 Військова;
- вул. 1 Госпітальна;
- вул. 9 Військова;
- пров. Срібний Док;
- пров. Художній;
- вул. 11 Військова;
- вул. Привільна;
- вул. 10 Військова;
- вул. Майстерська;
- вул. Теслярська;
- вул. Костянтинівська;
- 100 Квартал;
- вул. Зеленая гірка;
- пров. Салютний;
- вул. Колесникова;
- вул. 2 Госпітальна;
- вул. Котельна;
- вул. 7 Воєнна.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 10 Лінія;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 9 Лінія;
- вул. 8 Лінія;
- пров. Корабельний;
- пров. Міжрічковий;
- пров. Рейдовий;
- вул. Міжрічкова;
- пров. Київський;
- пр. Героїв України;
- пров. Ентузіастів;
- вул. Чонгарська;
- вул. Ернеста Хортіва;
- вул. Конуська;
- вул. Перекопська.
Обстріли України 25 грудня
Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
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