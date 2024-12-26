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Завтра в Україні відключатимуть світло: оновлені графіки

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

У п'ятницю, 27 грудня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє «Укренерго».

Для побутових споживачів:

  • 08:00 – 17:00 – пів черги відключень

Для промисловості та бізнесу:

  • 08:00 – 17:00 – застосування графіків. 

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня», — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, під час масованої атаки зранку 25 грудня війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

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