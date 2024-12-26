Завтра в Україні відключатимуть світло: оновлені графіки
-
- Анна Гакман
-
•
-
19:08, 26 грудня, 2024
-
У п'ятницю, 27 грудня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє «Укренерго».
Для побутових споживачів:
- 08:00 – 17:00 – пів черги відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 08:00 – 17:00 – застосування графіків.
«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, під час масованої атаки зранку 25 грудня війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
Останні новини про: Відключення електроенергії