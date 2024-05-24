Порт «Білгород-Дністровський». Фото: Фонд держмайна України

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує відновити приватизацію портової інфраструктури на Дунаї та готується виставити на продаж об'єкт, який сьогодні використовується як сухий порт.

Про це 22 травня заявив голова ФДМ Віталій Коваль на Business Breakfast із Володимиром Федоріним.

Він не уточнивши назву порту, який готується до продажу, але зазначив, що питання приватизації є актуальним.

«Продовження приватизації саме наших дунайських портів зараз на часі. Історія приватизації одного порту вже є. Готуємо інший. І фактично я впевнений, що там сьогодні вже здійснюється діяльність як сухого порту. Коли буде можливість і тільки-но відкритися навігації — одразу щоб інвестор, який уже купує актив на аукціоні, щоб він був підготовлений до відкриття навігації і рухався швидше», — зазначив він.

У лютому 2023 року що Фонд виставив на конкурс морський торговельний порт «Білгород-Дністровський». З 1 квітня 2022 року цей порт використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх далі у вагонах.

Фонд держмайна сім разів виставляв на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Проте охочих його придбати досі не знайшлося.

У березні цього року знову стартував процес продажу цього порту. Це вже восьма спроба продажу майнового комплексу.