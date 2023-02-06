Фонд госимущества проведет 3 марта приватизационный аукцион по продаже «Белгород-Днестровского морского торгового порта». Торги состоятся на Prozorro.

Стартовая цена 187,6 миллионов гривен (без НДС). Гарантийный взнос для участия в торгах – 37,5 миллиона гривен (без НДС), сообщает пресс-служба Фонда.

— Это вторая приватизация порта за время Независимости. Привлечение частного инвестора для убыточного Белгород-Днестровского порта – это толчок для развития его инфраструктуры и создания дополнительных рабочих мест, – отметил первый заместитель Председателя ФГИУ Дмитрий Клименков.

В Фонде отметили, что в последние годы Белгород-Днестровский порт показывал существенный ущерб. В 2019-2021 годах ущерб колебался в пределах 23,5-28,5 миллионов гривен. Негативная тенденция наблюдалась и в 2022 году. За январь-сентябрь прошлого года порт получил 2,9 миллиона гривен ущерба.

Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2022 порт накопил 104,7 миллиона гривен просроченной кредиторской задолженности. Больше всего долгов по налогам с заработной платы (27,3 миллиона гривен) и на недвижимое имущество (23,6 миллиона гривен).

Также порт должен 13,7 миллиона гривен заработной платы. С 2019 года из порта уволились 88 рабочих. По состоянию на январь-сентябрь 2022 там работали 148 рабочих.

Сейчас из-за полномасштабного вторжения российских войск Белгород-Днестровский порт заблокирован с моря. Однако он не остановился. Здесь происходит перевалка грузов в статусе «сухого порта».

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы до девяти причалов) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).

Покупатель порта обязан в течение шести месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом. Также он не сможет увольнять рабочих по собственной инициативе в течение этого периода.

Стартовая цена рассчитана из балансовой стоимости активов порта. На время военного положения на покупателя порта не налагаются инвестобязательства.

Продажа Белгород-Днестровского порта будет второй приватизацией морского порта за время независимости Украины. 17 января Фонд госимущества провел торги по продаже порта «Усть-Дунайск». Победитель предложил за него 201 миллион гривен. Это в 3,3 превысило стартовую цену.

Напомним, компания-концессионер Херсонского морского торгового порта инициирует создание рабочей группы с участием Проектного офиса SPILNO и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по возобновлению работы порта после возобновления судоходства и создания условий для безопасной работы порта.