У Миколаєві відбувся фестиваль настільних ігор «Фішка».
Захід проходив у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького.
Організаторами і партнерами виступили громадські організатори, владні структури, творчі об’єднання, студенти, волонтери, громадські активісти. Учасників привітав миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Для відвідувачів організували зони, серед яких на семи локаціях охочі зіграли в інтелектуальні, туристичні, корпоративні й спортивні настільні ігри.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила постанову «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», якою обмежив рекламу азартних ігор із використанням символіки військових та ввів деякі нові правила.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Миколаєві відбувся фестиваль настільних ігор «Фішка».
Захід проходив у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького.
Організаторами і партнерами виступили громадські організатори, владні структури, творчі об’єднання, студенти, волонтери, громадські активісти. Учасників привітав миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Для відвідувачів організували зони, серед яких на семи локаціях охочі зіграли в інтелектуальні, туристичні, корпоративні й спортивні настільні ігри.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила постанову «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», якою обмежив рекламу азартних ігор із використанням символіки військових та ввів деякі нові правила.