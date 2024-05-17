Уряд обмежив рекламу азартних ігор із використанням символіки ЗСУ, фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила постанову «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», якою обмежив рекламу азартних ігор із використанням символіки військових та ввів деякі нові правила.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що така постанова Кабміну діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Постанова уряду передбачає обмеження реклами азартних ігор із використанням електронних комунікацій, символіки Збройних сил України чи інших військових формувань.

Реєстрація організаторами азартних ігор у мережі кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена.

Кабмін зобов'язав запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця. Також організатори ігор тепер мусять запитувати в кожного гравця про:

ліміт коштів, які він бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому цей ліміт із можливістю змінювати його не частіше одного разу на місяць;

максимальний час безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби й протягом тижня та встановити обраний час участі у грі.

Нагадаємо, що у ВР зареєстрували законопроєкт про помʼякшення покарання для ухилянтів.