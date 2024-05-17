Верховна Рада ухвалила постанову «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», якою обмежив рекламу азартних ігор із використанням символіки військових та ввів деякі нові правила.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що така постанова Кабміну діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді.
Постанова уряду передбачає обмеження реклами азартних ігор із використанням електронних комунікацій, символіки Збройних сил України чи інших військових формувань.
Реєстрація організаторами азартних ігор у мережі кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена.
Кабмін зобов'язав запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця. Також організатори ігор тепер мусять запитувати в кожного гравця про:
Нагадаємо, що у ВР зареєстрували законопроєкт про помʼякшення покарання для ухилянтів.
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Верховна Рада ухвалила постанову «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», якою обмежив рекламу азартних ігор із використанням символіки військових та ввів деякі нові правила.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що така постанова Кабміну діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді.
Постанова уряду передбачає обмеження реклами азартних ігор із використанням електронних комунікацій, символіки Збройних сил України чи інших військових формувань.
Реєстрація організаторами азартних ігор у мережі кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена.
Кабмін зобов'язав запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця. Також організатори ігор тепер мусять запитувати в кожного гравця про:
Нагадаємо, що у ВР зареєстрували законопроєкт про помʼякшення покарання для ухилянтів.