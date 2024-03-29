Ліцей на Миколаївщині отримав землю для навчання, але здав її в оренду. Фото з відкритих джерел

Господарський суд задовільнив позов прокуратури та визнав недійсним договір, яким аграрний ліцей на Миколаївщині передав в оренду земельну ділянку, яку раніше отримав для використання в навчальних цілях.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Мова йде про ділянку площею 316,2 гектара вартістю понад 43 мільйона гривень.

У суді встановили, що державний професійно-технічний навчальний заклад на підставі державного акту у 2006 році отримав у постійне користування земельну ділянку для використання її в навчальних цілях.

Натомість у вересні 2021 року аграрний ліцей фактично здав зазначену земельну ділянку в оренду агротовариству для отримання останнім прибутку від її сільськогосподарського використання.

Законодавством передбачено, що земельні ділянки надані в постійне користування закладам освіти не підлягають вилученню або передачі у власність, а також оренду (суборенду) юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України.

«У даному випадку, передача земельної ділянки в користування відбулась за договором, укладеним з порушенням вимог законодавства, з використанням землі для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку суб’єктом господарювання приватного сектору економіки, чим порушено інтереси держави», — йдеться у повідомленні.

Суд погодився з доводами ювенального прокурора, що договір укладений між відповідачами не відповідає інтересам держави та суспільства, у зв’язку з чим визнав його недійсним, а земельну ділянку такою, що підлягає поверненню в користування державної установи.

Після набрання рішенням законної сили, прокуратура вживатиме заходи щодо його реального виконання.

Раніше на Миколаївщині прокуратура звернулась до суду, аби повернути у власність держави землі лісового фонду вартістю 88 мільйонів гривень.