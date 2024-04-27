У неділю, 28 квітня, у Миколаєві та області очікується погода із мінливою хмарністю.
Про це повідомили у Миколаївськоу обласному центрі з гідрометеорології.
Метеорологи зазначали, що опадів не очікується. Вітер північний 6-11 м/с. Температура повітря вночі 7-12°С тепла, вдень 18-23°С тепла.
Нагадаємо, 11 квітня у Миколаєві була аномально висока температура повітря – до 29°С тепла. Це новий температурний рекорд, який тривав три дні поспіль.
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У неділю, 28 квітня, у Миколаєві та області очікується погода із мінливою хмарністю.
Про це повідомили у Миколаївськоу обласному центрі з гідрометеорології.
Метеорологи зазначали, що опадів не очікується. Вітер північний 6-11 м/с. Температура повітря вночі 7-12°С тепла, вдень 18-23°С тепла.
Нагадаємо, 11 квітня у Миколаєві була аномально висока температура повітря – до 29°С тепла. Це новий температурний рекорд, який тривав три дні поспіль.