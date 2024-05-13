Мінно-пошукові собаки розміновують Миколаївщину. Фото: ДСНС

На Миколаївщині мінно-пошукові собаки допомагають розміновувати Первомайську громаду. Вони вже знайшли 30 боєприпасів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

На Первомайщині працюють два кінологічних розрахунки. За час роботи вони вже обстежили 23 тисяч 300 квадратів територій та виявили 30 одиниць боєприпасів, серед яких артилерійські снаряди та гранатометні постріли.

«Собаки працюють шість днів на тиждень. Вони навчені, треновані, і щодня демонструють гарні результати. Але слід розуміти, що Альф і Квад — не роботи. На їх ефективність впливає чимало факторів. Переважно це погодні умови, а також інтенсивність боїв або обстрілів на ділянці, що обстежується. Наприклад, якщо сюди регулярно «прилітало» і земля просочена запахом вибухівки, то собака може помилково позначити місце виявлення боєприпасу, адже основний їх детектор — це нюх. Все це враховується під час планування роботи», — розповідає заступник начальника кінологічної групи Олександр

Він зазначає, що головна перевага даного напрямку все ж таки в тому, що на відміну металодетектора, який реагує тільки на металевий корпус або складові боєприпасу, тільки собаки можуть виявляти та позначати місце знаходження снарядів із пластиковими корпусами.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.