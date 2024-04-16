Демінер «The HALO Trust» / Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

До Корпусу демінерів долучились підрозділи Міністерства оборони та Збройних сил України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях.

Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля на брифінгу у Military Media Center, цитує «АрміяInform».

За словами офіцера, поки є складність — не вистачає достатньої кількості автомобільної, спеціальної техніки та обладнання. Але Корпус демінерів фактично створений. На сьогодні до нього долучились підрозділи Міноборони та ЗС України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Вже створені 1000 груп розмінування.

— Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очікувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів, — зазначив Руслан Берегуля.

Також він додав, що на сьогодні ці підрозділи вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

На брифінгу було заявлено, що до Корпусу демінерів входитиме 5 тисяч фахівців. Його завданнями будуть: обстеження територій, очищення місцевості у рамках оперативного реагування, проведення заходів гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, 27 березня програма гуманітарного розмінування «The HALO Trust Ukraine» передала громадам Баштанського району Миколаївщини перші очищені від мін ділянки землі.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.