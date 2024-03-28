Демінер «The HALO Trust». Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

27 березня програма гуманітарного розмінування «The HALO Trust Ukraine» передала громадам Баштанського району Миколаївщини перші очищені від мін ділянки землі.

Загалом представники організації передали в користування 13 земельних ділянок площею 357,2 метрів квадратних, пишуть «НикВести».

Урочиста передача та підписання документів відбулося на одній з 13 розмінованих ділянок «Новопетрівка-3» поблизу селища Новопетрівка Баштанського району.

Староста Василівського старостинського округу підписав документи, що дозволяють користуватися очищеними ділянками землі. Фото: «НикВести» Староста Василівського старостинського округу підписав документи, що дозволяють користуватися очищеними ділянками землі. Фото: «НикВести»

— Це ділянка сільськогосподарського призначення «Новопетрівка-3». 19 березня 2023 року тут стався нещасний випадок — трактор підірвався на протитанковій міні. Після чого наша група ручного розмінування зайшла сюди та виконала очищення ділянки, — розповів головний керівник груп розмінування «HALO Trast Ukraine» Олексій Давидович.

Керівник груп розмінування «HALO Trast Ukraine» Олексій Давидович. Фото: «НикВести»

На урочисту церемонію передачі звільнених ділянок організатори запросили місцевих фермерів, представники місцевих адміністрацій, а також людей, що мають сумний досвід підриву на мінах.

Загалом організація з гуманітарного розмінування «The HALO Trust» працює в Україні з 2015 року. До 2022 року проект реалізували на території Донецької області, однак після початку повномасштабної війни «The HALO Trust» розширили свою діяльність на 6 областей України: Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську та Херсонську. На Миколаївщині «The HALO Trust» працює з березня 2023 року.

Операційна офіцерка «The HALO Trust Ukraine» по напрямку Миколаїв-Херсон Ейпріл Паркінс. Фото: «НикВести» Операційна офіцерка «The HALO Trust Ukraine» по напрямку Миколаїв-Херсон Ейпріл Паркінс. Фото: «НикВести»

— Миколаївська та Херсонська області вважаються найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами зони, у яких ми працюємо по Україні, — підкреслила операційна офіцерка напрямку Миколаїв-Херсон Ейприл Перкінс.

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.

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