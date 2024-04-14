Приблизно половина опитаних французів віком від 18 до 25 років заявили, що долучилися б до воєнних дій в Україні, якби це було потрібно для захисту Франції.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Ipsos, передають Le Figaro, 20minutes та Le Parisien.

Так, 51% опитаних відповіли ствердно на запитання, чи готові вони долучитися до лав війська, «якби захист Франції вимагав брати участь у війні в Україні». Зокрема 17% відповіли «абсолютно так» і 34% — «так, можливо».

Водночас без згадки про конкретну країну 57% опитаних молодих французів заявили про готовність записатися у військо «в разі війни».

Крім того, майже третина французької молоді (31%) підтримують ідею розміщення французьких військ в Україні (порівняно з 17% серед тих, хто старше 50 років) — і опитування проводилося ще до того, як цю можливість почав обговорювати президент Емманюель Макрон.

Переважна більшість французів (62%) вважають, що «було б добре знову запровадити обов’язкову військову службу», скасовану у Франції в 1997 році. Більш як половина з них, «можливо, розглядають кар’єру в збройних силах».

Опитування провела міжнародна дослідницька компанія Ipsos на замовлення Міністерства збройних сил Франції у період з червня по липень 2023 року — тобто, задовго до заяв президента Емманюеля Макрона про можливість відправлення військ в Україну.

Загалом опитали 2300 французів віком від 18 до 25 років. Можлива похибка вибірки не наводиться.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, 45% українці вважають, що політична сила, якій можна довірити владу в повоєнний період, може з’явитися із середовища військових.