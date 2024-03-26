Порт Миколаєва / Архівне фото НикВести

Якщо брати виключно безпекову складову, то Миколаїв зараз фактично не може приєднатися до зернової ініціативи.

Про це 25 березня сказав спікер Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Freeдом».

— На жаль, на Кінбурнській косі досі перебуває наш противник, завдає ударів по Очаківському району і по Куцурубській громаді. Навігація в цьому районі зараз неможлива, насамперед через те, що акваторія Дніпробузького лиману перебуває в зоні ураження окупаційних військ, — зазначив Дмитро Плетенчук.

За його словами, у Миколаєві залишилося близько 60 суден, які не можуть пройти акваторію Дніпробузького лиману для того, щоб вийти у відкрите море.

— Тому незалежно від того, які будуть досягнуті домовленості станом на зараз, з військового погляду це дуже небезпечно, — зауважив речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у березні минулого року, голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду заявив, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.

За його словами, у випадку звільнення Кінбурнської коси та рішення про приєднання області до угоди, Миколаївщина зможе дуже швидко розпочати роботу в цьому напрямку.