Миколаївська область увійшла в четвірку лідерів серед регіонів, де жителі придбали нове житло за програмою компенсацій.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков на сторінці в Facebook.

Програма почала діяти з початку року. За результатами двох місяців кількість заяв складає майже 11 тисяч. Надалі їх опрацьовує комісія, розраховує суму компенсації та формує сертифікат. Після сповіщення про наявність сертифікату – можна обирати нове житло.

Понад 1 000 родин придбали нове житло, фото: Міністерство відновлення

Крім Миколаївщини, найбільше житла купували у Київській, Харківській та Чернігівській областях. Більшість обирають нове житло в межах свого регіону. Середня сума сертифікату — 1,8 мільйонів гривень.

Більше всього, це 75% — обирають квартири, і тільки чверть —приватні будинки.

Загалом сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в нерухомість, яка тільки в процесі будівництва.

Також у січні 2024 року з’явилась можливість подати заяву на отримання компенсації у вигляді коштів, які можна буде витратити для відбудови приватного будинку на власній земельній ділянці. За цей час на отримання грошової компенсації подали заявки більше 600 громадян.

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«єВідновлення» на Миколаївщині

Миколаївщина увійшла до областей-лідерів, де подали найбільше заявок за програмою «єВідновлення». Однак станом на червень 2023 року область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Згодом, у січні 2024 року, Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення», повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наразі триває робота з виплати коштів за пошкоджене житло внаслідок підриву Каховської ГЕС у постраждалих громадах — Снігурівській та Горохівській. Проте, скільки людей отримали гроші та про яку суму йде мова, поки що невідомо.

Всього в області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

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