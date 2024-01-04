Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

До пʼятірки регіонів також увійшли Херсонська область, Харківська область, Донецька область та Житомирська область. Всього за пошкоджене майно торік виплатили 2,99 мільярда гривень. Їх отримали 32 тисячі 608 українців, які подали свої заявки.

Водночас впродовж 2023 року у регіонах реалізували понад 300 проєктів з відновлення. Найбільше проєктів реалізували на Харківщині (126) та Київщині (86), а Миколаївщина опинилася на третьому місця (16).

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина — у пʼятірці областей-лідерів, де подали найбільше заявок за програмою «єВідновлення» – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

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