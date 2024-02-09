Російська ракета влучила у бізнес-центр «Миколаїв», фото: Костянтин і Влада Ліберові

386 мільйонів євро — саме стільки, за даними проєкту «Росія заплатить», складають збитки від зруйнованої житлової інфраструктури Миколаєва. За цією цифрою — тисячі містян залишилися без власних домівок. Отримати нове житло миколаївцям допомагає державна програма «єВідновлення». Це вперше, коли держава системно виплачує компенсації для придбання нового житла.

Хто може отримати компенсацію? Що для цього треба зробити? Навіщо потрібен житловий сертифікат? Скільки заявок миколаївців вже розглянули? — Все це розповідають «НикВести».

«Вклались рівно в сертифікат». Перші миколаївці отримали нове житло

Станом на початок 2024 року миколаївці подали 755 заявок на компенсацію знищеного майна, з яких відпрацьовано майже половину — 317, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

«Люди вже почали купувати квартири. За останньою інформацією, тільки мешканці, відселені з Заводської, 35, куди прилетіла ракета і зруйнувала будинки, вже придбали п’ять квартир. Тобто програма «єВідновлення» працює. Подавайтеся на програму. Хто цього не робить — не знаю, чого ви чекаєте. В кінці кінців гроші можуть закінчитися, і ви не отримаєте нічого», – сказав Олександр Сєнкевич.

Місце демонтованого будинку, що був зруйнований за адресою Заводська, 35, фото: «НикВести»

Однією з тих, хто вже отримав сертифікат і придбав нове житло, стала пані Наталя. Жінка проживала у домі на вулиці Заводській, 35, у Заводському районі Миколаєва, куди російські окупанти вдарили навесні 2022 року. Тепер вона отримала трикімнатну квартиру в іншому районі міста й зараз готується до новосілля.

«Треба вірити, сподіватись. Я можу доводити людям мільйонний раз, що можна придбати за цю суму те, що ми хочемо. У нас на Заводській було 47,5, а тут 57,5. Ми 23 січня уклали угоду, 25 зранку прийшли гроші на рахунок. Ми вклались рівно в сертифікат», — поділилася пані Наталя.

Чи можу я отримати новий житловий сертифікат?

Можливість використати свій житловий сертифікаті у «Дії» зʼявилася доволі нещодавно — 27 грудня 2023 року. З того часу українці обміняли на нові оселі понад 500 сертифікатів, повідомили в Міністерстві відновлення, розвитку громад та інфраструктури станом на початок лютого 2024 року.

Послуга розроблена за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Мінцифрою та проєктом USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS»

Отримати такий сертифікат можуть громадяни, житло яких було знищене внаслідок бойових дій від 24 лютого 2022 року. Фактично людина отримує електронний документ, який підтверджує гарантії держави надати кошти на купівлю нової оселі. За житловий сертифікат можна придбати будь-яке житло як на вторинному, так і первинному ринках. Це може бути квартира, приватний будинок чи інвестиція у житло в процесі будівництва.

Середня сума одного сертифікату складає 2,121 мільйона гривень. Ці кошти можна витратити тільки на купівлю нового житла у будь-якому місті України. Тобто, якщо знищена квартира знаходилась, наприклад, у Миколаєві, а власник сертифіката хоче переїхати до Львова, то програма компенсацій «єВідновлення» дозволяє зробити це.

Якщо знищено було не квартиру, а приватний будинок, то у цьому випадку власник житлового сертифіката може вибирати один з двох варіантів: будівництво нового будинку на місці знищеного або купівля квартири у будь-якому місті України на вибір.

Інфографіка: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Житловий сертифікат діє протягом 5 років. Його можуть використати лише власник знищеного житла або його прямий спадкоємець. Цей сертифікат не може бути переданий третім особам.

Пріоритет у розгляді заявки надають учасникам бойових дій, особам з отриманою внаслідок бойових дій інвалідністю, мобілізованим, сім'ям загиблих військових, багатодітним родинам, а також людям з інвалідністю I та II груп. Ранжування відбувається автоматично в електронній системі. Отримати сертифікат також можуть люди, які наразі перебувають за кордоном, але за таких обставин потрібно, щоб на місці був присутній її уповноважений представник.

Росія влучила у будинок у центрі Миколаєва, фото: «НикВести»

Що для цього потрібно зробити? Алгоритм дій

Насамперед слід подати інформаційне повідомлення про зруйноване майно та заявку на отримання житлового сертифіката. Зробити це можна у застосунку «Дія» через розділ «єВідновлення». Також заяву можна подати в паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

Далі спеціально створена комісія від місцевої влади опрацює її та визначає суму компенсації. Після цього житловий сертифікат з відповідною інформацією надійде у застосунок.

Після цього треба обрати нове житло та забронювати кошти в «Дії». Це можна зробити у розділі «єВідновлення» — Сертифікати на житло — Забронювати кошти. Протягом 5 робочих днів у застосунок надійде підтвердження, що кошти заброньовані.

Інфографіка: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Тепер є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу. Кошти надійдуть продавцю нерухомості впродовж 5 днів. У випадку, якщо протягом відведеного часу встигнути скористатися цією опцією не вдалося, можна подати заяву про бронювання коштів повторно.

Важливо, що перш ніж бронювати кошти за сертифікатом, треба переконатися, що ви припинили право власності на знищений об’єкт нерухомості. Оскільки без цього не вдасться використати сертифікат. Припинити право власності можна в ЦНАПі або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.

Як отримати сертифікат співвласникам житла

Є випадки, коли зруйноване житло має кількох власників. Співвласники таких осель також можуть подавати заявки про виплату компенсації. Для цього у «Дії» доступні два способи подання заяви: самостійно (кожен співвласник подає заяву від свого імені) або спільно (всі співвласники подають разом одну заяву).

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Далі ці звернення опрацюють «компенсаційні» комісії на місцях і визначать суму компенсації для кожного співвласника. Розмір компенсації за зруйноване житло, яке перебуває у спільній власності, визначатимуть пропорційно до розміру частки, яка належить відповідному співвласникові. А співвласників знищеного житла, що перебуває у спільній сумісній власності, вважатимуть власниками рівних часток.

Тепер кожен співвласник отримає свій житловий сертифікат для купівлі житла на первинному або вторинному ринках. Співвласники можуть використати сертифікати окремо або об’єднати їх для придбання нового спільного житла.



Цей матеріал підготовлено за підтримки проєкту «Стратегічна комунікаційна кампанія щодо Закону № 2923-ІХ та пов'язаних з ним підзаконних актів», що реалізується ГО «Інтерньюз-Україна», та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.

Юлія Бойченко, «НикВести»