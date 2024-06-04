29 травня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вручив стипендії міського голови миколаївським школярам, які взяли перші місця в інтелектуальних змаганнях: олімпіадах та конкурсах.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Цьогоріч в інтелектуальних змаганнях взяли участь понад тисяча миколаївських школярів. Серед них 155 зайняли призові місця.
«Перемогу у ІІІ (обласному) та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів вибороли 149 учнів, у ІІ (обласному) та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України — 50 учнів, у Міжнародних мовно-літературних конкурсах — 6 учнів», — йдеться в повідомленні.
Також міський голова нагородив листами подяки педагогів навчальних закладів, чиї вихованні зайняли перші місця на інтелектуальних змаганнях.
Нагадаємо, у січні цього року студенти Миколаєва отримали дипломи про стипендію Миколаївського міського голови та міської ради, на яких зображений герб міста у версії від 1883 року, коли Миколаїв був у складі Херсонської губернії Російської імперії.
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29 травня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вручив стипендії міського голови миколаївським школярам, які взяли перші місця в інтелектуальних змаганнях: олімпіадах та конкурсах.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Цьогоріч в інтелектуальних змаганнях взяли участь понад тисяча миколаївських школярів. Серед них 155 зайняли призові місця.
«Перемогу у ІІІ (обласному) та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів вибороли 149 учнів, у ІІ (обласному) та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України — 50 учнів, у Міжнародних мовно-літературних конкурсах — 6 учнів», — йдеться в повідомленні.
Також міський голова нагородив листами подяки педагогів навчальних закладів, чиї вихованні зайняли перші місця на інтелектуальних змаганнях.
Нагадаємо, у січні цього року студенти Миколаєва отримали дипломи про стипендію Миколаївського міського голови та міської ради, на яких зображений герб міста у версії від 1883 року, коли Миколаїв був у складі Херсонської губернії Російської імперії.