Суд. Фото з відкритих джерел

Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту 59-річного жителя Херсону, підозрюваного у роботі на росіян під час тимчасової окупації Херсона.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотання, в період тимчасової окупації, підозрюваний з ідеологічних та корисливих міркувань погодився обійняти посаду інспектора в незаконно створеному окупаційною адміністрацією правоохоронному органі — «Північна виправна колонія».

На займаній посаді, останній здійснював нагляд за утриманими особами, забезпечував режим в колонії, тобто, сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань країни-агресора в Херсонській області, зазначається у повідомленні.

У судовому засіданні захисник просив застосувати до його клієнта запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Володимир Лященко дійшов висновку про обґрунтованість підозри, що підтверджується наявними в матеріалах доказами та існування ризиків, запобігти яким, шляхом застосування запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, неможливо.

Тому він постановив, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Раніше Служба безпеки затримала двох жінок з Херсонщини, підозрюваних в організації незаконного референдуму РФ, який відбувся під час окупації правобережної Херсонщини. Одну з них спіймали у Миколаєві.