Служба безпеки затримала двох жінок з Херсонщини, підозрюваних в організації незаконного референдуму РФ, який відбувся під час окупації правобережної Херсонщини. Одну з них спіймали у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ затримала жінок з Херсонщини за організацію незаконного референдуму РФ. Фото: СБУ СБУ затримала жінок з Херсонщини за організацію незаконного референдуму РФ. Фото: СБУ

Одну із фігуранток справи затримали у Миколаєві, а іншу – в Чернівецькій області. В СБУ заявили, що вони намагалися уникнути правосуддя під виглядом переселенок.

За даними слідства, після захоплення Херсонської області обидві підтримали загарбників та увійшли до складу окупаційних «виборчкомів».

«Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантки агітували місцевих жителів «голосувати за приєднання» Херсонщини до складу росії. Тоді 28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу «однодумців» та записала відеозвіт щодо підсумків фейкового плебісциту, який транслювали на російських телеканалах. Інша зловмисниця здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала «потрібні» відмітки у «бюлетенях. Її супроводжували озброєні загарбники, які у разі відмови людей підтримати кремлівський проєкт погрожували ув’язненням та конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, за співпрацю з агресором фігурантка отримала одноразову грошову «винагороду» та обіцянки подальших «перспектив» в окупаційній установі.

Після звільнення регіону жінки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались «залягти на дно», стверджують правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 28, частина 5 статті 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

частина 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, Центральний суд Миколаєва відправив під варту мешканця Херсонщини, який підозрюється у співпраці з росіянами та проведенні так званих «фільтраційних заходів».