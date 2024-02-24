Привламнення землі. Фото з Depositphotos.

Мешканця Миколаєва звинувачують у привласненні 17 гектарів землі на Первомайщині за підлобними документами.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, чоловік отримав підроблені державні акти на право приватної власності на землю сільськогосподарського призначення площею понад 17 гектарів в межах Первомайської селищною ради.

Далі він розробив технічну документацію із землеустрою та зареєстрував право власності на зазначені ділянки.

Вказується, що аграрій завдав громаді збитки на понад 400 тисяч гривень. Наразі суддею накладено арешт на всі земельні ділянки.

Обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, та використання підробленого документу (частина 4 статті 190, частина 4 статті 358 КК України) скеровано до суду.

За кримінальне правопорушення законодавством передбачене позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у грудні минулого року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.