Микита Вітек. Фото: 36 бригада

36 окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, що базується у Миколаєві, очолив полковник Микита Вітек.

Звернення нового командира опублікували на сторінках бригади у соцмережах.

Микита Вітек розповів, що його шлях професійного військового починався саме з 36-ї бригади.

«Повернувшись до рідного підрозділу, де розпочався мій шлях професійного військового, з великою честю та відповідальністю приймаю командування славетною бригадою. Усі ви — досвідчені воїни, професіонали військової справи, які неодноразово як на полі бою, так і в тилу доводили свою мужність та відданість Україні. Не словами, а справами — щодня надійно захищаючи нашу землю від ворога, сумлінно виконуєте військовий обовʼязок», — зазначив він.

Микита Вітек пообіцяв ефективно вирішувати питання забезпечення бійців на передові та докласти зусиль для повернення полонених військових із бригади.

«Честь, відвага, вірність — непохитні цінності, якими торує свій шлях морський піхотинець. Коли ми кажемо про честь, то завжди залишаємось вірними своєму командиру, а командир — зберігає вірність своєму підрозділу. Коли ми кажемо про відданість — ми кажемо, перш за все, про відданість один одному. Кожен наш постріл — це постріл ЗА побратима. Прикриваючи побратима. У помсту за полеглого побратима. За побратима, який зазнає тортур у полоні. Що стосується полонених —ми будемо робити можливе та неможливе, щоб кожного морпіха повернути додому», — зазначив він.

Фото з особистого архіву Микити Вітека

Микита Вітек проходив службу у підрозділах Військово-Морських Сил ЗС України починаючи з 2009 року, брав участь у захисті країни під час АТО (ООС), неодноразово був нагороджений відзнаками за сумлінну службу та успішне виконання бойових завдань, з 2017 року займався підготовкою майбутніх офіцерів морської піхоти та десантно-штурмових військ у Військової академії міста Одеси. З початком повномасштабної війни виконував бойові завдання у складі 37-ї окремої бригади морської піхоти як командир одного з батальонів.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що Віктор Сікоза залишає посаду командира 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.