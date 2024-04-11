Віктор Сікоза. Фото з Facebook/

Командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Віктор Сікоза залишає посаду.

Про це йде мова у його зверненні, опублікованому на Facebook-сторінці бригади морпіхів.

Він зазначив, що з 11 квітня передає командування «в надійні руки».

«Я говорю «сім’єю», бо за ці роки «тридцять шоста», як звикли всі називати нашу славетну бригаду, була завжди для мене справжньою домівкою. Весь мій шлях професійного військового від служби в Криму, виводу військ з окупованої території, АТО/ООС, повномасштабної війни і до сьогодні пройшов пліч-о-пліч разом з вами — кращими синами та доньками України в одному бойовому строю. Героїзм та звитяги нашої бригади сколихнули весь світ, а спогади про наші спільні подвиги обов’язково увійдуть у підручники історії України та військового мистецтва. Коли здавалось, що темні часи беруть перевагу, саме завдяки вашій мужності, професіоналізму та незламності духу нам вдалося наростити спроможності та відродити бойову славу бригади», — написав він.

Він подякував всім морпіхам бригади, хто в тилу та на передовій невпинно наближає Перемогу.

«Кожен з вас твердо знає що морська піхота – це не професія, а стан душі, зі своїми традиціями та характером. Саме це нас робить кращими з кращих, але і саме це накладає на нас додаткову відповідальність. Адже наш головний девіз «Вірні завжди» долею перевіряється у найскрутніші моменти», — додав Віктор Сікоза.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року Володимир Зеленський вручив Віктору Сікозі орден «Золота Зірка» із присвоєнням звання Героя України.

Також він Лицар ордена Богдана Хмельницького (2016, 2021, 2022).

Після закінчення Одеського інституту сухопутних військ (2008) розпочав військову службу у 84-му окремому механізованому батальйоні берегової оборони Військово-морських сил Збройних сил України в селі Перевальне Сімферопольського району, де згодом було сформовано 36-ту окрему бригаду берегової оборони.

2014 Віктор Сікоза не зрадив присязі й вивів свою роту з окупованого російськими військами Криму в Миколаївську область. Підрозділ тимчасово був розташований у Очаківі.

Від 2015 став заступником командира, а від травня 2022 — командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського Військово-морських сил Збройних сил України (Миколаїв).