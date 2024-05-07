На засідання виконкому виноситься проєкт рішення щодо відмови 220 підприємцям Миколаєва в продовженні договору на розміщення та подальшого обслуговування тимчасових споруд.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».

Земельний відділ міста провів ревізію та перекласифікував 220 тимчасових споруд, як малі архітектурні форми (МАФи – прим.), що потребують нових сервітутів для легального функціонування.

В коментарі «НикВести» перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що рішення ґрунтується на вимогах земельного кодексу України. За цими нормами умови дозволу на розміщення тимчасових споруд передбачали їх мобільність, а не стаціонарність. З часом багато з тимчасових споруд придбали стаціонарний характер, отримавши фундамент, що перетворило їх фактично на МАФи.

— Коли видавались рішення про укладення договору щодо встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення та подальшого обслуговування тимчасових споруд, за умовою вони не повинні були бути стаціонарними, а мобільними. Проте за роки вони перетворились фактично на МАФи, тому що там з'явився фундамент. Наш земельний відділ зробив ревізію і після він перевів їх в ступень малих архітектурний форм і тепер зазначені підприємці повинні через сесію отримати нові сервітути, – повідомив Віталій Луков.

Серед відмов є тимчасові споруди, які розміщені в центрі Миколаєва. Зокрема, сервітут на розміщення та обслуговування тимчасових споруд на Флотському бульварі планують скасовувати для восьми підприємців. Серед них найбільші площі мають: тимчасова споруда з площею 50 кв.м біля дитячого майданчика «Рошен» належить Олександр Скрипіну та тимчасова споруда площею 40 кв.м належить Володимиру Танкову.

Крім того, дозвіл на розміщення тимчасових споруд скасують чотирьом підприємцям, що встановили тимчасові споруди поблизу кафе за наступними адресами:

вул. Нікольська, 53/14

просп. Центральний, 108

вул. Соборна, 3/4

просп. Богоявленський, 319-А

Нагадаємо, де на початку війни працювало кафе, включаючи пішохідну доріжку, перегородили листами металопрофілю, а на доріжці розмістили каркас для воріт. Тепер пройти повз неможливо, адже тротуар повністю заблоковано 2-метровою огорожею.

Головний архітектор Євген Поляков, що капітальні будівельні роботи в управлінні архітектури Миколаєва не погоджували.