Світлофор. Ілюстративне фото.

На двох перехрестях у Миколаєві встановлять нові світлофори. Один у центрі міста, другий — у мікрорайоні Ліски.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконкому у середу, 10 квітня, пишуть «НикВести».

Для безпеки руху пішоходів та транспорту, нові світлофори встановлять на перехресті вулиць Соборна та вулиця Нікольська у Центральному районі Миколаєва та на перехресті вулиць Біла та Генерала Карпенка у мікрорайоні Ліски.

Відповідне рішення підтримали всі 13 учасників засідання.

Як зазначив заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса, цим рішенням виконком дає дозвіл на розробку відповідної проектної документації з подальшим встановленням та підключенням світлофорів.

Раніше повідомлялося, що за 2023 рік у Миколаєві встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.