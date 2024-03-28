Понад тисячу вчителів пройшли успішно сертифікацію українського центру оцінювання якості освіти. Найкращі результати показали вчителі з української мови та літератури з чотирьох областей, серед них Миколаївщина.
Незалежне тестування фахових знань і вмінь у межах сертифікації успішно пройшли 1 436 педагогів із 2 521 зареєстрованих, повідомив Український центр оцінювання якості освіти 27 березня.
За підсумками першого етапу сертифікації найкращі результати показали вчителі української мови й літератури в:
Найуспішніше пройшли тестування з математики вчителі з:
А найбільше вчителів початкових класів подолали поріг незалежного тестування в:
Зазначається, що до 1 квітня 2024 року Український центр оцінювання якості освіти передасть базу учасників і учасниць, які успішно пройшли незалежне тестування, до Державної служби якості освіти України для проведення самооцінювання вчителями власної педагогічної майстерності й вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.
Нагадаємо, сертифікація вчителів української мови й літератури та математики, які викладають у базовій середній школі, вперше відбулася у 2023 році.
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Понад тисячу вчителів пройшли успішно сертифікацію українського центру оцінювання якості освіти. Найкращі результати показали вчителі з української мови та літератури з чотирьох областей, серед них Миколаївщина.
Незалежне тестування фахових знань і вмінь у межах сертифікації успішно пройшли 1 436 педагогів із 2 521 зареєстрованих, повідомив Український центр оцінювання якості освіти 27 березня.
За підсумками першого етапу сертифікації найкращі результати показали вчителі української мови й літератури в:
Найуспішніше пройшли тестування з математики вчителі з:
А найбільше вчителів початкових класів подолали поріг незалежного тестування в:
Зазначається, що до 1 квітня 2024 року Український центр оцінювання якості освіти передасть базу учасників і учасниць, які успішно пройшли незалежне тестування, до Державної служби якості освіти України для проведення самооцінювання вчителями власної педагогічної майстерності й вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.
Нагадаємо, сертифікація вчителів української мови й літератури та математики, які викладають у базовій середній школі, вперше відбулася у 2023 році.