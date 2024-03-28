Найкращі результати сертифікації учителів в Україні: Миколаївщина серед лідерів / Фото для ілюстрації

Понад тисячу вчителів пройшли успішно сертифікацію українського центру оцінювання якості освіти. Найкращі результати показали вчителі з української мови та літератури з чотирьох областей, серед них Миколаївщина.

Незалежне тестування фахових знань і вмінь у межах сертифікації успішно пройшли 1 436 педагогів із 2 521 зареєстрованих, повідомив Український центр оцінювання якості освіти 27 березня.

За підсумками першого етапу сертифікації найкращі результати показали вчителі української мови й літератури в:

Миколаївській області — 100% успішності;

Луганській області — 100%;

Запорізькій області — 100%;

Херсонській області — 100%.

Найуспішніше пройшли тестування з математики вчителі з:

Івано-Франківської області — 69,2% успішності;

Києва — 66,7%;

Миколаївської області — 62,5%.

А найбільше вчителів початкових класів подолали поріг незалежного тестування в:

Донецькій області — 78,1% успішності;

Кіровоградській області — 76,7%;

Тернопільській області — 66%.

Зазначається, що до 1 квітня 2024 року Український центр оцінювання якості освіти передасть базу учасників і учасниць, які успішно пройшли незалежне тестування, до Державної служби якості освіти України для проведення самооцінювання вчителями власної педагогічної майстерності й вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Нагадаємо, сертифікація вчителів української мови й літератури та математики, які викладають у базовій середній школі, вперше відбулася у 2023 році.