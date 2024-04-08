Неповнолітній з Умані «замінував» торговий центр у Миколаєві, його викрили / Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили неповнолітнього мешканця Умані Черкаської області, який надіслав електронного листа з погрозами влаштувати вибух в одному з торгових центрів Миколаєва.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, для перевірки інформації на місце негайно прибули поліцейські вибухотехнічної та кінологічної служб, однак жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили.

«Такий вид хибних повідомлень, що мають на меті введення в оману аварійно-рятувальних служб та правоохоронних органів, на сленгу називають сватингом (від англійської SWAT (Special Weapons And Tactics) — підрозділи у США та ряді інших країн, оснащені спеціальним обладнанням, які часто залучаються при реагуванні на повідомлення про замінування, захоплення заручників тощо)», — розказали у поліції.

Зазначається, що згодом провоохоронці провели обшук за місцем мешкання уманця та вилучили комп’ютерну техніку.

Наразі на «жартівника» відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження обʼєктів власності) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, поліцейські перевіряють причетність хлопця до розсилки хибних повідомлень про мінування інших об’єктів на території України.

У кіберполіції нагадали про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та закликали громадян утриматися від умисного надання неправдивих відомостей до правоохоронних органів.

За вчинення цього злочину передбачено покарання — до восьми років позбавлення волі.

Теракт у підмосковному Crocus City Hall

Ввечері, 22 березня, у Красногорську в концертному залі «Crocus City Hall» сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік».

Станом на ранок суботи, 23 березня, було відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих внаслідок теракту в підмосковському ТРЦ «Crocus City Hall». При цьому, ФСБ доповіла керівнику кремля Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, у тому числі 4 терористів.

Станом на 24 березня кількість загиблих унаслідок теракту в підмосковному Красногорську в концертному залі «Crocus City Hall» зросла до 137 осіб, із них троє дітей.

У Центр протидії дезінформації РНБО повідомили, що теракт може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України видати керівника Служби безпеки України Василя Малюка, якого називають відповідальним у теракті в концертному залі «Crocus City Hall».