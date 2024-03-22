Crocus City Hall, фото MASH

У підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік».

За даними каналу BAZA, 12 людей загинули та понад 50 поранені.

Очевидці кажуть, що чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

У ТЦ також пролунали кілька вибухів, що спричинили велику пожежу. Рятувальники не можуть розпочати гасіння вогню через загрозу для життя. У Crocus City Hall почав обвалюватись дах.

РИА Новости пише, що нападників було щонайменше троє, вони були одягнені в камуфляж.

Станом на 20:00 люди, які не встигли евакуюватися з Crocus City Hall, заблоковані вогнем. Попередньо їх може бути близько 100. Дах будівлі руйнується.

Для затримання терористів по тривозі відняті всі можливі сили. Губернатор Підмосков'я Воробйов також виїхав на місце, організований оперштаб.

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