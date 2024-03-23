Наслідки пожежі у ТЦ. Фото: російскі джерела.

Теракт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» у Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

В прес-службі нагадали, що посольство США в РФ попереджало про можливість терактів в Росії та рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей ще на початку березня. Аналогічні попередження також робили посольства Великої Британії, Німеччини та ще кількох країн Европи.

Те, що теракт в Красногорську — це свідома провокація російських спецслужб також писали у Головному управлінні розвідки України.

«Теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на Каширському шосе у Москві в 1999-му та захоплення заручників на мюзіклі «Норд-Ост» в 2002-му, Кремль уже використовував для виправдання Другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», — наголосили в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини в підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Росії загинули близько 80 людей. Ця кількість ще може зрости.