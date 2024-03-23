Пожежа в підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» в росії, 22 березня 2024 року. Фото: Губернатор Московської області Андрій Воробйов

Внаслідок стрілянини в підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Росії відомо про приблизно 80 загиблих, і ця кількість ще може зрости.

Про це зранку 23 березня написали російські Telegram-канали.

За даними Baza, кількість загиблих збільшилася до 80, а «112» пише, що загиблих уже 82, серед яких троє дітей. Проте, це число ще може зрости.

Офіційно Слідчий комітет РФ вночі повідомляв про щонайменше 60 загиблих, але досі не оновлював інформацію. Попередньо зазначалося, що більшість смертей не від куль, а через отруєння димом та паніку.

Влада Москви повідомила, що в лікарнях перебувають 115 людей, зокрема п'ять дітей. Гасіння пожежі досі триває. Наразі відбувається розбір залу для глядачів, у якому частково обвалилося перекриття. Там можуть бути ще жертви.

Джерела ASTRA стверджують, стрільцям, ймовірно, вдалося втекти. Крім того, московські силовики досі не отримали орієнтувань на людей, які скоїли теракт, хоча пройшло вже понад 12 годин.

Нагадаємо, що у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік».