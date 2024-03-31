Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України видати керівника Служби безпеки України Василя Малюка, якого називають відповідальним у теракті в концертному залі «Crocus City Hall».



Звернення до української влади з'явилося у неділю, 31 березня 2024 року, на сайті російського МЗС.

У російському зовнішньо політичному відомстві стверджують, що стрілянина в залі — не перша терористична атака проти РФ за останній час, а сліди «всіх цих злочинів» ведуть до України.

Про які саме «сліди» йдеться, у повідомленні не уточнюється. Однак стверджується, що Москва передала Києву вимоги в рамках міжнародних конвенцій щодо боротьби з тероризмом про негайний арешт та видачу всіх причетних до злочинів.

«Серед цих вимог — арешт глави СБУ В. Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації», — зазначається в заяві.

Теракт у підмосковному Crocus City Hall

Ввечері, 22 березня, у Красногорську в концертному залі «Crocus City Hall» сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік».

Станом на ранок суботи, 23 березня, було відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих внаслідок теракту в підмосковському ТРЦ «Crocus City Hall». При цьому, ФСБ доповіла керівнику кремля Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, у тому числі 4 терористів.

Станом на 24 березня кількість загиблих унаслідок теракту в підмосковному Красногорську в концертному залі «Crocus City Hall» зросла до 137 осіб, із них троє дітей.

У Центр протидії дезінформації РНБО повідомили, що теракт може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.