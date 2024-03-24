Crocus City Hall, фото MASH

Кількість загиблих унаслідок теракту в підмосковному Красногорську в концертному залі «Crocus City Hall» зросла до 137 осіб, із них троє дітей.

Про це повідомляє «Слідком РФ».

Зазначається, що на місці події виявлено тіла 137 осіб, троє з яких – діти. Упізнано 62 тіла, щодо решти загиблих для встановлення їхньої особи проводять генетичні експертизи.

У той же час Міністерство охорони здоров'я Підмосков'я повідомило, що, згідно з уточненими даними, внаслідок теракту в «Crocus City Hall» постраждало 180 осіб: 142 госпіталізовано, з них 32 вже виписано, та 38 отримали амбулаторну допомогу.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 22 березня, у підмосковному Красногорську в концертному залі «Crocus City Hall» сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік».

Станом на ранок суботи, 23 березня, було відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих внаслідок теракту в підмосковському ТРЦ «Crocus City Hall». При цьому, ФСБ доповіла керівнику кремля володимиру путіну про затримання 11 осіб, у тому числі 4 терористів.