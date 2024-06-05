Для містян та гостей «Миколаївелектротранс» проводитиме екскурсії по підприємству.
Як повідомили на комунальному підприємстві, перша екскурсія відбудеться вже 15 червня.
«Чи хотіли ви коли-небудь побачити, як працює міський електротранспорт зсередини? Тепер у вас є така можливість! Раз на місяць ми будемо проводити екскурсію на нашому підприємстві для миколаївців та гостей міста», — йдеться у повідомленні.
Підприємство показуватимуть групам до 15 людей раз на місяць. Тривалість екскурсії — одна година. Відвідувачам розповідатимуть про роботу міського електротранспорту.
Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» протягом року планує витратити 4 мільйони 479 тисяч 800 гривень на відновлення асфальто-бетонного покриття вздовж трамвайних колій.
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Для містян та гостей «Миколаївелектротранс» проводитиме екскурсії по підприємству.
Як повідомили на комунальному підприємстві, перша екскурсія відбудеться вже 15 червня.
«Чи хотіли ви коли-небудь побачити, як працює міський електротранспорт зсередини? Тепер у вас є така можливість! Раз на місяць ми будемо проводити екскурсію на нашому підприємстві для миколаївців та гостей міста», — йдеться у повідомленні.
Підприємство показуватимуть групам до 15 людей раз на місяць. Тривалість екскурсії — одна година. Відвідувачам розповідатимуть про роботу міського електротранспорту.
Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» протягом року планує витратити 4 мільйони 479 тисяч 800 гривень на відновлення асфальто-бетонного покриття вздовж трамвайних колій.