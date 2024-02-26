Голова МЗС Німеччини Бербок у Миколаєві 25 лютого. Фото: Миколаївська ОВА

Російський розвідувальний безпілотник стежив за кортежем міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час візиту до Миколаєва 25 лютого.

Першими про це повідомили німецькі видання Bild та ZDF. У МЗС та міністерстві оборони ФРН підтвердили цю інформацію, повідомляє Deutsche Welle.

За даними Bild, дрон стежив за Бербок під час її візиту на опріснювальну станцію під Миколаєвом, збудовану за участю Німеччини. Візит на станцію достроково скасували, але безпілотник продовжив стежити за кортежем міністра, а потім відлетів.

Як зазначає ZDF, зазвичай за польотами розвідувальних дронів слідують авіаційні удари, тому міністерство закордонних справ Німеччини вирішило, що Бербок має негайно залишити Україну. Вона та члени німецької делегації поїхали з Миколаєва на броньованих автомобілях, після чого перетнули кордон із Молдовою.

Нагадаємо, Анналена Бербок приїхала в Україну 24 лютого, на другу річницю повномасштабної війни. У перший день вона відвідала Одесу, в другий — Миколаїв.

У рамках візиту Анналена Бербок зустрілася з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та Миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем.

Вони розповіли очільниці МЗС Німеччини про поточну ситуацію у Миколаєві та області, безпековий стан, кількість пошкоджених обʼєктів цивільної інфраструктури та їх відновлення. Також посадовиці показали зруйновану внаслідок ракетного удару будівлю Миколаївської ОВА.