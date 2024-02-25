Миколаїв відвідала голова МЗС Німеччини Бербок. Фото: Миколаївська ОВА

У неділю, 25 лютого, у Миколаєві з робочим візитом перебувала німецька делегація на чолі з Міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У рамках візиту Анналена Бербок зустрілася з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та Миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем.

Вони розповіли очільниці МЗС Німеччини про поточну ситуацію у Миколаєві та області, безпековий стан, кількість пошкоджених обʼєктів цивільної інфраструктури та їх відновлення. Також посадовиці показали зруйновану внаслідок ракетного удару будівлю Миколаївської ОВА.

За словами Анналени Бербок, Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Крім того, під час візиту міністерка оглянула встановлені у рамках підписаного Меморандуму між компанією Boreal Light GmbH та Миколаївською міською радою, опріснювальні системи на сонячних панелях. На втілення проєкту німецька організація виділила 260 мільйонів гривень.

Миколаїв відвідала голова МЗС Німеччини Бербок. Фото: Миколаївська ОВА Миколаїв відвідала голова МЗС Німеччини Бербок. Фото: Миколаївська ОВА Миколаїв відвідала голова МЗС Німеччини Бербок. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаїв відвідала голова МЗС Німеччини Бербок. Фото: Миколаївська ОВА Миколаїв відвідала голова МЗС Німеччини Бербок. Фото: Миколаївська ОВА

В ОВА нагадали, що у рамках співпраці з Німеччиною 20 лютого між Миколаївською обласною військовою адміністрацією та Урядом землі Нижня Саксонія підписано Спільну заяву про наміри партнерського співробітництва. Вона передбачає гуманітарну допомогу, економічне співробітництво, співпрацю у сфері науки, освіти, культури та обмін знаннями й досвідом у розвитку двох міст.

Також Миколаївська область одна з десяти, де реалізується Спеціальна програма допомоги Україна/ЄС стійким регіонам (SAP). Це один із проєктів, які Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) реалізує в Україні. Його метою є підтримка уповноважених урядових і неурядових установ у вибраних областях України для надання послуги на основі потреб для базового догляду та захисту населення.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого прибула з неоголошеним візитом до Одеси.