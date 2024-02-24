Голова МЗС Німеччини приїхала в Одесу на річницю повномасштабної війни. Фото: DPA

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибула з неоголошеним візитом до Одеси.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Зазначимо, що Анналена Бербок прибула в Одесу разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Це її шоста поїздка в Україну з початку повномасштабної російської агресії.

Під час спілкування із журналістами Кулеба підкреслив, що «всі рішення, необхідні для перемоги України, будуть ухвалені», і що Німеччина «відіграватиме тут головну роль».

«Путін 731 день, два роки, хотів зламати народ України. Українці ніколи не були більш згуртованими, ми, як європейці, ніколи не були більш згуртованими», — додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, з Одеси до аеропорту Кишинева запустять аеротрансфер.