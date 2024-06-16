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Німецька поліція вистрілила чоловіка, озброєного сокирою та пляшкою із запалювальною сумішшю, біля у центрі міста Гамбург.

Про це пише «Європейська правда».

За словами речника поліції, чоловік, який також мав при собі коктейль Молотова, вийшов з пабу з сокирою в руці та розмахував нею перед поліцейськими в «погрозливій манері».

Правоохоронці попросили його покласти зброю на землю, та коли він відмовився, вони відкрили вогонь і влучили йому в ногу, йдеться в заяві.

Представник поліції вказав, що чоловік отримав поранення та зараз отримує медичну допомогу. Він уточнив, що попередні дані свідчать про «відсутність зв'язку інциденту з футболом».