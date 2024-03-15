Обмін полоненими у грудні 2023 року. Фото СБУ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив російську сторону у затримці обмінів полоненими.

Про це він заявив під час зустрічі у Чернівцях із родичами українських військовополонених та зниклих безвісти, передає Укрінформ.

— Росіяни максимально затримують обмінні процеси. Я хочу, щоб усі чітко розуміли, що домовленості не просто досягаються. Ви бачите на полі бою, як росіяни підступно на нас напали, так вони приблизно і ведуть свої перемовини. Був у нас період, коли взагалі обмінні процеси стояли на паузі. На мою думку, це було зроблено навмисно російською стороною. Це був їхній новий підхід, коли намагалися втягнути родичів військовополонених до дестабілізації соціально-економічної та політичної ситуації в Україні, — сказав Дмитро Лубінець.

Він розповів, що, окрім повної зупинки обміну військовополоненими, росіяни почали масово звертатися до родичів українських бійців. За його словами, вони представлялися російськими уповноваженими, які нібито хочуть повернути українських військових, а Україна відмовляється забирати. Тому заохочували українців виходити на акції протесту, перекривати дороги, блокувати діяльність адміністративних будівель із вимогою до української влади повернути родичів.

— Ми побачили їхній новий підхід щодо дестабілізації України. Станом на зараз цього року ми провели вже три обміни, і я сподіваюся, що будуть наступні в найближчому майбутньому. Принаймні, ми над цим працюємо, — додав він.

Також Дмитро Лубінець звернувся до родичів українських військовополонених із проханням вірити українським органам влади, які «роблять максимально для того, щоб повернути наших Героїв додому».

На його думку, родичам полонених варто проводити мітинги перед представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Адже це єдина міжнародна організація з унікальним мандатом, яка повинна займатися захистом прав військовополонених.

— Чого не треба робити родичам? Не треба називати конкретних прізвищ. Не треба запускати флешмоби по конкретним особам. Як тільки таке робиться, як тільки одна людина стає занадто відомою, ми бачимо, що росіяни це все ж відслідковують. І тоді вони вимагають абсолютно інших умов звільнення такої людини. Тому такого не треба робити, — зауважив омбудсмен.

Нагадаємо, станом на кінець січня у межах обмінів між Україною та Росією додому повернули 2681 українського воїна і 147 цивільних осіб.