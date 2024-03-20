Внаслідок авіаудару по Максимівці Вугледарської громади Донецької області дві людини загинули, одна дістала поранення.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Росіяни ударили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження», — йдеться в повідомленні.
Також поранення зазнала 72-річна жінка, її транспортували до лікарні. Як зазначили в ОВА, рятувальну операцію на місці події завершили.
Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.
Внаслідок авіаудару по Максимівці Вугледарської громади Донецької області дві людини загинули, одна дістала поранення.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Росіяни ударили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження», — йдеться в повідомленні.
Також поранення зазнала 72-річна жінка, її транспортували до лікарні. Як зазначили в ОВА, рятувальну операцію на місці події завершили.
Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.